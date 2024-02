Arte, Buscemi: “Nulla Virtus testimonia collaborazione virtuosa pubblico-privato”

“Il progetto Nulla Virtus è la dimostrazione di come il pubblico e il privato possono collaborare insieme anche per rendere più bella la città e riqualificare il quartiere”. Queste le parole di Elena Buscemi, presidente del Consiglio comunale di Milano, a margine della presentazione, svoltasi a Palazzo Pirelli, di ‘Limitless’, la prima opera del progetto di arte urbana ‘Nulla Virtus’ di Smoe Studio dedicato agli sport invernali. Realizzata con il supporto di Sanofi con lo scopo di sensibilizzare i cittadini sulla meningite, ‘Limitless’ è stata dipinta sulla facciata di un palazzo in Viale Toscana 9, nella zona ex-Scalo di Porta Romana di Milano, e raffigura uno sciatore paralimpico che porta sul casco i colori della Bandiera della Lotta alla Meningite.