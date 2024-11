Artrite psoriasica attiva: via libera di Aifa all’estensione di rimborsabilità di bimekizumab

Si è svolto a Milano l’evento con il quale è stata presentata una nuova opzione terapeutica per i pazienti con artrite psoriasica attiva, una condizione infiammatoria sistemica cronica grave, altamente eterogenea, che colpisce sia le articolazioni sia la pelle e che in Italia riguarda oltre 100mila persone. Si tratta di bimekizumab, sviluppato da Ucb Pharma, al quale Aifa ha concesso l’estensione di rimborsabilità per l’artrite psoriasica attiva, dopo quella ottenuta nel marzo 2023 per la psoriasi a placche da moderata a severa.