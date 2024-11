Bartoli: “60 anni Lega Filo d’Oro evento importante per chi è affetto da sordocecità”

“I 60 anni della Lega del Filo d'Oro sono un evento importante per il futuro di chi è affetto da sordocecità. Il nostro primo periodo di attività è stato pionieristico, poi nel tempo abbiamo aperto il nostro primo centro nelle Marche, al quale se ne sono aggiunti altri 11 in diverse regioni. Nodali l’impegno dei nostri collaboratori e la solidarietà di chi ci sostiene. Adesso è il momento di coinvolgere maggiormente le istituzioni, per ampliare la platea di coloro che possono accedere ai nostri servizi”. Queste le dichiarazioni di Rossano Bartoli, presidente della Lega del Filo d’Oro, rilasciate a Roma durante la celebrazione dei 60 anni di attività della Fondazione, occasione in cui è stata anche presentata la campagna di sensibilizzazione dal titolo “60 anni non si festeggiano, si fanno. Insieme”.