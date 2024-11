“Vista la stagione, le vaccinazioni contro influenza e covid sono assolutamente obbligatorie, non solo per i fragili. Per questi ultimi, poi si tratta di un servizio gratuito fondamentale per migliorare e allungare le aspettative di vita”. Così Roberto Bernabei, presidente di Italia Longeva al Forum Prevenzione vaccinale dell’anziano e del fragile presso il Ministero della Salute.