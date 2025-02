“Quello che non possono apprezzare coloro che non sono nell'ambito specifico di cui si parla è che la scienza ha un percorso che richiede tempo e tutto ciò che è in letteratura non sempre è verità.” Sono le parole di Orazio Cantoni, presidente Sitox, intervenuto alla tavola rotonda durante i lavori del 22° Congresso Nazionale della Società italiana Tossicologi in corso a Bologna.