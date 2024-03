Chinni: «Sostenibilità e salute unite per dare valore a tutti»

«Per noi è un binomio sempre più inscindibile, in grado di generare benessere a pazienti, comunità, azionisti, ma che ha bisogno di una partnership con tutte le componenti dell’universo della salute, istituzioni comprese» così si è espresso Federico Chinni, amministratore delegato di UCB Pharma Italia, a margine dell'incontro stampa dal titolo: “Salute e Sostenibilità, un binomio strategico per il Sistema Paese” svoltasi in Senato, promosso dal Senatore Liris, con il supporto di Ucb Pharma e The European House Ambrosetti.