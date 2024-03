Cirino (Sif), ‘farmaci non sono solo spesa ma opportunità di salute’

"La riunione di oggi era su un argomento importante come la salute. L'argomento centrale era quello che normalmente va sotto la voce il valore del farmaco: in realtà è importante parlare del valore della salute. Quello che viene fatto è importante essenzialmente per tutelare la salute, dare un maggiore benessere, permettere alle persone di vivere bene, vivere a lungo e soprattutto continuare a lavorare, a poter fare le cose cercando di minimizzare quelli che sono i problemi che poi impattano sulla spesa sanitaria”. Così Giuseppe Cirino presidente Società italiana di farmacologia (Sif) in occasione dell’evento “Europa in Salute” organizzato da Lilly a Roma.