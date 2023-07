Annamaria Colao, presidente della Società Italiana di Endocrinologia: “La Giornata nazionale dell’Endocrinologia sarà dedicata al tema dell’obesità, vera pandemia dei giorni nostri. Il numero delle persone con eccesso di peso è in continuo aumento, per questo motivo dal 29 giugno, e per un mese, sarà attivo l’help-desk prevenzione@societaitalianadiendocrinologia.it. Alle domande dei cittadini risponderanno in modo gratuito i nostri esperti’