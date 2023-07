Coldiretti, 'aspartame business da 12 mld, meglio zuccheri naturali'

"La presenza dell'aspartame in numerosi prodotti alimentari di tipo industriale, come snack, merendine, bevande gassate, gelati, yogurt, chewing-gum e articoli dietetici, sviluppa oggi un business da 12 miliardi di euro nel mondo". E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti, diffusa dall'associazione in occasione della classificazione del dolcificante come possibile cancerogeno per l'uomo (gruppo 2B), annunciata dall'Organizzazione mondiale della sanità. La Coldiretti consiglia di "preferire al suo posto zuccheri naturali, dal miele allo zucchero fino alla stevia, mentre per i prodotti industriali è possibile utilizzare il fruttosio che è lo zucchero naturale della frutta".

"Riconoscibile nelle etichette dei prodotti dalla sigla E951 - ricorda Coldiretti in una nota - l'aspartame è usato come dolcificante artificiale nei prodotti dietetici, anche se nel corso degli anni è stato al centro di numerosi dubbi sulla capacità di tali alimenti di far perdere peso, nonché di polemiche sui potenziali rischi legati al suo consumo, esponendo consumatori meno attenti, spesso i più piccoli, a effetti cumulativi".

Per l'associazione, "la dichiarazione di questa sostanza come potenzialmente cancerogena dimostra anche l'inattendibilità della proposta di etichetta a colori Nutriscore, che attualmente nei supermercati boccia con il colore rosso cibi con zuccheri naturali e promuove con quello verde le più note bibite gassate ricche proprio di aspartame e dolcificanti artificiali, di cui non si conosce neanche la ricetta completa". Non solo: "I dubbi e le preoccupazioni su un dolcificante artificiale come l'aspartame in commercio da 40 anni - aggiunge la Coldiretti - dovrebbero peraltro indurre alla prudenza e al rispetto del principio di precauzione di fronte all'arrivo dei cibi artificiali e sintetici".

Per opporsi ai cibi sintetici, ricorda la Coldiretti, "è nata un'inedita, larga e composita alleanza di cui fanno parte Acli, AcliTerra, Adusbef, Anpit, Asi, AssoBio, Centro consumatori Italia, Cia, Cna, Città del vino, Città dell'olio, Codacons, Codici, Consulta distretto del cibo, Ctg, Coldiretti, Demeter, Ecofuturo, Ewa, Federbio, Federparchi, Fipe, Fondazione Qualivita, Fondazione Una, Fondazione UniVerde, Globe, Greenaccord, Gre, Italia Nostra, Kyoto Club, Lega Consumatori, Masci, Movimento consumatori, Naturasi, Salesiani per il sociale, Slow food Italia, Unpli, Wilderness".

"L'iniziativa - spiega la nota - è stata varata dai rappresentanti delle diverse organizzazioni e ha come primo obiettivo la sottoscrizione di un Manifesto per esporre le ragioni dell'alleanza e aprire un confronto con istituzioni, associazioni, mondo scientifico, imprese e cittadini per l'avvio di una battaglia - quella contro il cibo sintetico e artificiale - che è possibile vincere anche in una proiezione europea, nella certezza di agire per il bene comune. Un'assunzione di responsabilità nella ricerca delle ragioni tecniche e valoriali per contrastare rischi reali di desertificazione delle campagne, di speculazione finanziaria e monopolio brevettuale, insieme a preoccupazioni di allarme per la salute dei consumatori".