Colpa medica, Marsella (Tor Vergata) ‘qualificazione consulenti tecnici elemento chiave’

“Sono i consulenti tecnici a decidere gli esiti delle cause. Maggiori competenze portano a un miglioramento anche per quanto riguardo le decisioni dell'autorità giudiziaria". Questa la raccomandazione di Luigi Tonino Marsella, direttore scuola di specializzazione in Medicina Legale università Tor Vergata, intervenuto al convegno ‘La colpa medica, le linee guida e il ruolo delle società scientifiche’, promosso a Roma dal Collegio Italiano dei Chirurghi (Cic) e dall’università degli Studi di Roma Tor Vergata.