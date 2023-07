Commissione Ue autorizza primo vaccino per over 60 contro virus sinciziale

La Commissione europea ha autorizzato il primo vaccino per proteggere gli adulti, dai 60 anni d'età in su, dalla malattia del tratto respiratorio inferiore causata dal virus respiratorio sinciziale (Rsv). Questa decisione, evidenzia la Commissione in una nota, segna un passo importante ed era molto alla luce dell'aumento delle infezioni da Rsv nell'UE lo scorso inverno. Il vaccino Arexvy, ora autorizzato in tutta l'Unione europea, contribuirà a rafforzare la risposta immunitaria al virus. L'autorizzazione segue una valutazione rigorosa nell'ambito del meccanismo di valutazione accelerata dell'Ema. Considerando che la prevenzione dell'infezione da Rsv nella popolazione anziana è di grande interesse per la salute pubblica, la Commissione ha accelerato l'ok.

"Questo è il primo vaccino che abbiamo autorizzato contro l'Rsv e speriamo che prevenga alcuni dei problemi riscontrati lo scorso inverno - commenta Stella Kyriakides, commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare - La pandemia di Covid ha mostrato chiaramente la necessità di un'azione decisiva per preparare meglio l'Ue alle minacce sanitarie emergenti, questo è un principio fondamentale della forte Unione europea della salute che stiamo costruendo. Alla luce della minaccia rappresentata dall'Rsv, oggi abbiamo autorizzato in via prioritaria il primo vaccino per proteggere i cittadini più anziani dell'Ue - sottolinea - da un'importante minaccia per la salute. Incoraggio ora gli Stati membri a muoversi rapidamente su questa autorizzazione e definire strategie nazionali di vaccinazione in modo che le persone più a rischio possano accedervi nei prossimi mesi prima della prossima stagione autunnale".

Lo scorso 31 ottobre la Commissione ha già autorizzato nell'Ue l'anticorpo monoclonale nirsevimab per la prevenzione delle malattie del tratto respiratorio inferiore da Rsv nei neonati e nei lattanti quando il rischio di infezione è più elevato.