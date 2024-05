Conferenza annuale Federfarma Lombardia: focus sul potenziale delle farmacie dei servizi in tema di prevenzione vaccinale

La farmacia dei servizi e le prospettive future dell'evoluzione in atto della sanità in Lombardia sono stati i temi al centro dell’appuntamento annuale di Federfarma Lombardia, realizzato insieme a The European House-Ambrosetti, con il contributo non condizionante di GSK, MSD, Pfizer e Teva. L’evento, intitolato "Verso una piena attuazione della farmacia dei servizi. Quale contributo al miglioramento della qualità di vita dei cittadini” ha messo in luce il potenziale delle farmacie dei servizi in tema di prevenzione vaccinale.