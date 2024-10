Consulcesi, giovane igienista dentale riceve premio 'Grazia Merla'

Daniele Lampiano, giovane laureato in Igiene dentale, è il vincitore del premio 'Grazia Merla', organizzato da Expo Rdh e assegnato da Consulcesi tramite il provider Sanità In-Formazione. Grazie al riconoscimento ottenuto, Consulcesi ha premiato Lampiano con una borsa di studio da 1.500 euro per il ruolo di docente e convertirà la sua tesi, dal titolo 'Valutazione e gestione di iposcialia e xerostomia nel paziente oncologico in polifarmacoterapia', in un corso Fad Ecm offerto dal provider Sanità In-Formazione e rivolto a tutte le professioni sanitarie. Il corso sarà a breve disponibile sulla piattaforma Consulcesi Club. Tutti i partecipanti al premio - riporta una nota - riceveranno un anno di accesso gratuito a Consulcesi Club, che comprende il servizio Elenco professionisti, news e approfondimenti illimitati e 10 Crediti Ecm.

L'igienista dentale - ricorda Consulcesi - è un professionista sanitario, laureato ed iscritto al proprio Albo professionale, specializzato nella prevenzione delle malattie orali, come carie e parodontite. Si occupa di educare i pazienti su corrette abitudini di igiene orale, eseguire l'igiene orale professionale (detartrasi), applicare sigillanti dentali e trattamenti di sbiancamento, oltre a monitorare la salute della bocca. L'igienista dentale collabora con dentisti e altri specialisti, e ha un ruolo chiave nella prevenzione e nel mantenimento della salute orale a lungo termine. Anche per chi esercita la professione di igienista dentale è previsto l'obbligo di partecipazione ai corsi di aggiornamento previsti nell'ambito del programma nazionale Ecm (Educazione continua in medicina) per la formazione degli operatori della sanità.

"Come igienista dentale - spiega Alice Alberta Cittone, responsabile scientifico ed organizzativo di Expo Rdh - è un grande piacere testimoniare la premiazione della tesi 'Valutazione e gestione di iposcialia e xerostomia nel paziente oncologico in polifarmacoterapia', un argomento di estrema importanza per il benessere del paziente oncologico. La corretta gestione delle problematiche orali, come la riduzione della salivazione, è essenziale per migliorare la qualità della vita di questi pazienti e richiede un approccio multidisciplinare e altamente specializzato".

Expo Rdh è un appuntamento biennale che riunisce aziende, esperti e igienisti dentali per offrire una panoramica completa sulle ultime novità nel settore. Il premio 'Grazia Merla', invece, viene conferito da Consulcesi, attraverso il provider Sanità In-Formazione, e offre un'opportunità straordinaria: il vincitore, oltre a ricevere un riconoscimento per il proprio lavoro, potrà diventare docente e trasformare la sua tesi in un corso accessibile a tutti i professionisti sanitari. Questo contribuirà a diffondere competenze cruciali per migliorare la pratica clinica e la qualità delle cure.

Iscrivendosi a Consulcesi Club, gli igienisti dentali accedono a numerosi guide di alto livello su temi professionali, oltre che a risorse multimediali come podcast, video, e articoli, e a tanti strumenti utili per la pratica e la vita privata. La piattaforma offre oltre 300 corsi Fad, webinar e eBook, per un totale di più di 1.800 crediti Ecm in vari settori.