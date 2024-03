Consulcesi, per azione collettiva 'Aria pulita' +36% adesioni in Emilia Romagna in tre mesi

Dall'inizio del nuovo anno, l'azione collettiva 'Aria pulita' promossa dal team di legali Consulcesi ha suscitato un crescente interesse tra la popolazione dell'Emilia Romagna. Solo negli ultimi 3 mesi, sono state registrate più di 43mila dimostrazioni di interesse, pari a circa il 36% delle dimostrazioni complessivamente giunte dalla regione dal lancio dell'azione collettiva. "In Emilia Romagna vediamo crescere la consapevolezza, e di conseguenza l'insofferenza, della popolazione verso un problema che perdura da anni e verso cui le misure intraprese finora si stanno dimostrando insufficienti - afferma Massimo Tortorella, presidente del Gruppo Consulcesi - Il recente studio emerso proprio dal Sant'Orsola e dall'Università di Bologna, poi, conferma ancora una volta la correlazione tra aumento di bronchioliti e alti livelli di inquinamento dell'aria. Ma è solo l'ultimo campanello d'allarme per una situazione critica verso cui oggi più che mai i cittadini chiedono risposte concrete".

Fin dal suo lancio a giugno 2023, l'azione Aria pulita ha visto una graduale, ma costante crescita del numero di persone interessate. Tra le regioni più coinvolte, subito dopo la Lombardia, il Lazio e la Campania, spicca l'Emilia Romagna. Qui, nello stesso periodo in cui si sono susseguite senza sosta le allerte smog, "abbiamo registrato un'interessante crescita delle dimostrazioni d'interesse dalle persone residenti in regione - osserva Bruno Borin, responsabile del team legale di Consulcesi - La popolazione appare sempre più stufa di dover fare affidamento al meteo per un miglioramento delle concentrazioni degli inquinanti nell'aria e chiede più tutele per la salute".

Gli ultimi dati (da giugno 2023 al 12 marzo 2024) - si legge in una nota - raccontano di circa 117.570 persone solo in Emilia Romagna che hanno dimostrato interesse nell'azione Aria pulita di Consulcesi. In vetta alla classifica c'è Bologna con 51.236 persone interessate, seguita da: Parma (10.418); Rimini (8.439); Modena (7.080); Reggio Emilia (5.167); Cesena (4.612); Forlì (2.078); Ferrara (1.983); Ravenna (1.887); Piacenza (1.606) e altre circa 14.719 persone di cui è nota la sola regione d'appartenenza.

In totale - ricorda Consulcesi - sono circa 40 milioni i cittadini costretti a respirare aria malsana e potenzialmente dannosa per la loro salute e che, per questo, possono richiedere un risarcimento allo Stato e alle Regioni, aderendo all'azione collettiva Aria pulita.

L'Emilia Romagna è una delle regioni italiane che ospita più comuni candidabili all'azione collettiva. Sono infatti circa 195 i comuni emiliano-romagnoli eleggibili per l'iniziativa legale tra i 3.384 comuni e città italiane individuate dal team di Consulcesi tra quelli per i quali la Corte di Giustizia europea ha multato l'Italia per violazione del superamento dei valori soglia di polveri sottili (Pm10) e biossido d'azoto (NO2). Solo in Emilia Romagna, si stimano circa oltre 3 milioni e 450 mila persone costrette a respirare aria cattiva e potenzialmente dannosa per la loro salute e che, per questo, possono richiedere un risarcimento allo Stato, aderendo all'azione collettiva.

Per partecipare è sufficiente dimostrare, attraverso un certificato storico di residenza, di aver risieduto tra il 2008 e il 2018 in uno o più dei territori coinvolti. Per informazioni su come aderire, Consulcesi mette a disposizione il sito di Aria pulita: www.aria-pulita.it.