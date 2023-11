“Oggi è possibile mantenere una buona qualità della vita per le persone con sclerosi multipla. Questo grazie ad approccio multidisciplinare per la gestione delle terapie farmacologiche e di quei sintomi invisibili come la fatica o un disturbo dell’attenzione per i quali è necessario il coinvolgimento di professionisti della salute quali fisioterapisti, terapisti occupazionali e neuropsicologi, che possano aiutare a gestire i bisogni del paziente nella quotidianità”