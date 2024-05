Convegno Aiic, Fisher (Aiic): "Ingegnere clinico garante della sicurezza sanitaria nei teatri di guerra"

“Il ruolo dell’ingegnere clinico in contesti militari e in teatri di guerra è quello di poter gestire e garantire la sicurezza e l’efficienza dei dispositivi medici in qualunque situazione. È necessario che dia supporto al personale medico e militare in modo che non siano necessari nuovi approvvigionamenti o sostituzioni. Le tecnologie usate sono talvolta speciali o comunque adattate ad esigenze particolari quali veicoli militari, come elicotteri e così via”. Lo ha detto Andrea Fisher, direttivo Aiic, l’associazione dell’ingegneria clinica, partecipando al 24esimo Convegno nazionale Aiic, a Roma.