Convegno Aiic, Petralia (Fiaso): "Ospedali futuro nel verde e posti letto virtuali"

“Il futuro degli ospedali parte qui e ora da ciascuno di noi. Gli ospedali erano luoghi di accoglienza ed ospitalità, prima di essere luoghi di cura. Con l’avanzare della tecnologia sono diventati percorsi e spazi di cura attraverso la digitalizzazione e la virtualizzazione dei posti letto. Non sarà sempre necessario dormire negli ospedali per essere curati” grazie a tecnologia e intelligenza artificiale. “Dovremo ritornare ai piccoli padiglioni immersi nel verde in una logica di circolarizzazione e non di esclusività”. Lo ha detto Paolo Petralia, vicepresidente vicario Fiaso e direttore generale Asl 4 Liguria, intervenendo oggi al Convegno nazionale dell’Ingegneria clinica (Aiic) in corso a Roma dal 15 al 18 maggio.