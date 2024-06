Covid, Cavaliere (Sifo): "Nuovo monoclonale migliora assistenza anche territoriale"

"Nell'ambito della prevenzione, grazie all'utilizzo di questo anticorpo monoclonale, in prevenzione attiva per il Covid-19, il modello organizzativo definito da tutti gli stakeholders professionisti appunto altresì di società scientifici sarà funzionale e di supporto per le regioni e le Asl a supporto di una migliore assistenza sia ospedaliera che territoriale in ambito di prevenzione vaccinale”. Così, Arturo Cavaliere, presidente Società italiana di Farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici - Sifo, in occasione dell’Evento Nazionale conclusivo “La gestione della profilassi COVID-19 come paradigma di un nuovo modello organizzativo” del progetto Prevention Management LAboratory (PMLAb), ideato da Dephaforum con il sostegno di AstraZeneca Italia, durante il quale sono state presentate le linee di indirizzo relative al modello organizzativo ideale per la PrEP di COVID-19 e la presa in carico e gestione del paziente immunocompromesso.