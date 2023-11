E' stabile l'impatto di Covid sugli ospedali in Italia. Il tasso di occupazione in area medica è pari al 5,9% (3.656 ricoverati) rispetto al 5,8% (3.620 ricoverati) al primo novembre. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è pari all'1,2% (102 ricoverati) rispetto all'1,2% (102 ricoverati) al primo novembre. E' quanto si legge nel bollettino settimanale diffuso dal ministero della Salute, relativo al periodo 2-8 novembre.