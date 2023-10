"La vaccinazione, anche quando non è obbligatoria, come nel caso della meningite B, è di fondamentale importanza. Siamo molto attivi sul fronte delle vaccinazioni ed è per questo che ne abbiamo parlato molto e in maniera approfondita nel corso di questo congresso". Così Antonio D'Avino, presidente nazionale della Federazione italiana medici pediatri (Fimp), a margine del congresso nazionale che si è tenuto a Giardini Naxos (Me).