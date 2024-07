Di Lazzaro (Ucbm): "Corso di laurea in odontoiatria amplia offerta formativa"

"L’odontoiatria italiana rappresenta un’eccellenza nel mondo: abbiamo numerose scuole di altissimo livello in Italia. Tuttavia, la domanda di iscrizione ai corsi di odontoiatria non ha una risposta ancora sufficiente e molti nostri ragazzi sono costretti a studiare all’estero: è necessario far crescere l’offerta formativa. Per questo, il Campus Bio-medico ha deciso di aprire un corso di laurea che si va ad affiancare agli altri corsi di laurea della facoltà di Medicina”. Lo ha detto il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Campus Bio-medico (Ucbm) di Roma, professor Vincenzo Di Lazzaro, partecipando all’incontro ‘Odontoiatria e protesi dentaria: quali competenze e professionalità oggi e domani?’ Che si è svolto all’Ucbm di Roma.