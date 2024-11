Diabete, Benini (Fand): “Attendiamo da Aifa ok a insulina settimanale per diabetici"

“Il manifesto dei diritti e doveri delle persone con diabete presentato oggi è un manifesto che tutti dovremmo seguire. È necessario che ci sia uniformità su tutto il territorio nazionale dal punto di vista dell’assistenza alle persone con diabete e dell’accesso ai nuovi farmaci e alle nuove terapie, come l’insulina settimanale, elementi fondamentali per poter avere una buona qualità di vita”. Lo ha detto Emilio Augusto Benini, presidente Fand - Associazione nazionale diabetici, intervistato dall’Adnkronos salute a Roma, in occasione del convegno di presentazione ufficiale del World Diabetes Day 2024, al termine del quale è stato firmato il “Manifesto dei diritti della persona con diabete e dei doveri dell’individuo e della comunità”.