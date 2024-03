Diabete, Lombardia 1a in Europa ad estendere accesso gratuito sensori glucosio a tutti i pazienti

Al fine di garantire una risposta sempre migliore ai bisogni di salute delle persone con diabete, Regione Lombardia ha deciso di estendere a tutti i pazienti diabetici l’accesso gratuito ai sistemi di monitoraggio glicemico più innovativi. Con la delibera n°XII / 1827, Regione Lombardia estende infatti la prescrivibilità a carico del Ssr dei sistemi di monitoraggio Flash del glucosio, con sensori come il FreeStyle Libre di Abbott, oltre che ai pazienti con diabete tipo 1, anche a tutti i pazienti diabetici di tipo 2 in terapia insulinica basale e, per la prima volta in Europa, ai pazienti diabetici di tipo 2 in terapia ipoglicemizzante orale per un periodo di tre mesi.