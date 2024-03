Diabete, Monti (Regione Lombardia): “Tecnologia migliora vita paziente e riduce spesa sanitaria”

“Le applicazioni della tecnologia in sanità non solo migliorano la vita del paziente, ma riducono anche la spesa sanitaria regionale. Per tutti questi motivi facciamo innovazione e investiamo in modo mirato sul futuro”. Lo ha detto Emanuele Monti, presidente della Commissione IX - Sostenibilità sociale, casa e famiglia di Regione Lombardia, commentando l’estensione della prescrivibilità a carico del Ssr dei sistemi di monitoraggio Flash del glucosio, con sensori come il FreeStyle Libre di Abbott, oltre che ai pazienti con diabete tipo 1, anche a tutti i pazienti diabetici di tipo 2 in terapia insulinica basale e, per la prima volta in Europa, ai pazienti diabetici di tipo 2 in terapia ipoglicemizzante orale per un periodo di tre mesi. La novità è stata annunciata oggi a Milano, presso il Consiglio regionale di Palazzo Pirelli, nel corso del convegno ‘Innovazione e diabete: nuove sfide e opportunità nelle linee d’indirizzo regionali’.