Diabete, Mottes (C.l.a.d.): “Aprire accesso gratuito a dispositivi è fonte di prevenzione”

“Aprire l’accesso gratuito a questi dispositivi anche per i diabetici di tipo 2 in terapia con ipoglicemizzanti orali, anche se non a tempo pieno ma solamente per tre mesi all’anno, è sicuramente una fonte di prevenzione”. Sono le parole di Maria Luigia Mottes, presidente del Coordinamento Lombardia delle associazioni diabetici (C.l.a.d.) Odv, intervenuta a margine del convegno ‘Innovazione e diabete: nuove sfide e opportunità nelle linee d’indirizzo regionali’, svoltosi oggi presso il Consiglio regionale di Palazzo Pirelli a Milano. Al centro dell’iniziativa la decisione di Regione Lombardia di estendere a tutti i pazienti diabetici l'accesso gratuito ai sistemi di monitoraggio glicemico più innovativi, come il FreeStyle Libre di Abbott.