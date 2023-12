Disabilità: Volpi Rosse Menarini campioni nel basket su carrozzina e nella vita

Modelli di forza interiore, spirito di squadra e resilienza. Sono così i giocatori del team Volpi Rosse Menarini, la prima squadra toscana di basket in carrozzina nata nel 2005 grazie all'Associazione Wheelchair Sport Firenze, per dare un futuro, una risposta, a 2 ragazzi, giocatori di basket, costretti in una sedia a rotelle dopo un incidente. Dopo l’incontro con Menarini, nel 2011 inizia un viaggio straordinario con risultati i importanti come la vittoria in Campionato nel 2021. La grandezza di questa realtà agonistica non si esaurisce nei risultati sportivi. Dal 2013 le Volpi Rosse sono attive nelle scuole di primo e secondo grado di Firenze con diversi progetti sulla disabilità, l’inclusione e l’integrazione sociale.