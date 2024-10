Disturbi comportamento alimentare, Sandei (Almawave): "Progetto che mette la persona al centro"

“Almawave ha realizzato la web app e tutte le interfacce conversazionali per accedere e interagire all’applicazione, oltre tutti gli strumenti analitici per comprendere come l’applicazione viene utilizzata”, afferma Valeria Sandei, Amministratore Delegato di Almawave, durante la presentazione del progetto mySmart Diary presso la Sala Nassirya del Senato. “È un progetto di grandissimo interesse che mette la persona al centro, che la supporta e la aiuta in una serie di interazioni per comprendere meglio il proprio percorso”.