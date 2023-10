Emofilia: Articoliamo Talks ad Alessandria, l’importanza di attività fisica e screening ecografici

Ha fatto tappa ad Alessandria la quarta edizione di ‘Articoliamo Talks: Articolazioni? Trattiamole Bene!’, ciclo di incontri tenutisi in tutta Italia ideato per invitare le persone con emofilia a prendersi cura del proprio benessere articolare. L’iniziativa promossa da A.C.E.P. Onlus, con il patrocinio di FedEmo e il supporto non condizionante di Sobi, mette al centro dubbi e domande delle persone con emofilia e fornisce loro, grazie alla presenza di medici specialisti, strumenti e informazioni necessarie utili a vivere più protetti e sereni giorno per giorno.