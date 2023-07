Epatite C, Andreoni (SIMIT): “Chiedere screening al proprio medico in caso di esposizione a contagio”

Eliminare l'epatite C (Hcv) entro il 2030 come richiesto dall’OMS. Se ne è discusso al congresso organizzato a Milano il 16 maggio da Ecmclub Srl con il contributo non condizionante di AbbVie “New horizons in hcv: completing the elimination path”. Fondamentale lo screening, per il quale il nostro Paese gode di un fondo che ne garantisce l’accesso gratuito ad alcune fasce di popolazione. Cosa può fare chi non può accedere al controllo gratuito? Risponde Massimo Andreoni, Società Italiana di Malattie Infettive e tropicali