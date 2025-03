Esperti: "Con Jak inibitori cambiato per Les paradigma terapeutico"

Pelissero (Gruppo Les): “trattamento ha rivoluzionato la cura però non c’è ancora la pillolina che ci guarisce”. Moroncini (Aou Marche): “i Jak inibitri pur riconoscendo un bersaglio specifico riescono a bloccare un’ampia serie di segnali infiammatori quindi sono antinfiammatori modulatori ad ampio spettro. Sebastiani (Ao San Camillo - Forlanini): Diversi i vantaggi: “colpiscono sostante pro infiammatorie note come citochine, vengono assunte per via orale permettendo maggiore aderenza alla terapia, ed effetto favorevole insorge rapidamente e altrettanto rapidamente svanisce in caso si interrompa il trattamento”. La terapia è già disponibile in diversi centri italiani sotto forma di trial clinico. “Ma da studi già eseguiti il farmaco upadacitinib si è già dimostrato molto efficace” conclude Sebastiani.