Estate: tossicologo Marano, 'morso di vipera raro, ma pericoloso per i bambini'

"Il morso di vipera è un evento abbastanza raro in Italia, ma potenzialmente pericoloso soprattutto per i bambini e può essere causa di gravi reazioni avverse. In caso di esposizione a veleno di vipera bisogna evitare che la tossina si diffonda velocemente attraverso il sistema linfatico. Bisogna mantenere un atteggiamento di tranquillità, immobilizzare la parte colpita e bisogna e cercare di dirigersi verso un ospedale". Sono le parole di Marco Marano, responsabile del centro antiveleni dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, durante il 23° congresso nazionale della Società italiana di tossicologia (Sitox) a Bologna.