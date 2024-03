Fagotti (Gemelli): "Sintomi legati al tumore dell’ovaio non vanno sottostimati"

“Il tumore ovarico è una malattia complessa e aggressiva anche a causa della diagnosi tardiva. È importante non sottostimare la sintomatologia per riuscire a diagnosticarla”. Così, Anna Fagotti, professoressa di Ostetricia e ginecologia, università Cattolica e direttrice Uoc Carcinoma ovarico, policlinico Gemelli, Roma, in occasione della tavola rotonda organizzata a Roma, dell’Ovarian Cancer Commitment (Occ), un’iniziativa europea promossa da AstraZeneca insieme alla Società Europea di Oncologia Ginecologica (Esgo) e la Rete Europea dei Gruppi di Advocacy sul Cancro Ginecologico (Engage) che si pone l’obiettivo di promuovere la discussione e il confronto al fine di migliorare la qualità di vita e la sopravvivenza delle donne con cancro ovarico.