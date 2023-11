Farmaceutica, 3mld di euro e 700 milioni da industrie

Il settore farmaceutico è caratterizzato dal più alto tasso di innovazione con investimenti, nel 2022, pari a 3miliardi di euro e 700 milioni che ogni anno provengono dall'industria farmaceutica per la ricerca clinica. Ma, come ha spiegato Gianluca Gala - Executive Director di Msd Italia e promotore dell’Health e biotech Summit, per un Servizio sanitario più equo e sostenibile serve più supporto all’innovazione da parte delle Istituzioni. Un appello compreso dal governo che - come ha ribadito il Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato presente all’evento - ha già messo in campo iniziative per ridisegnare la governance del settore. Un impegno che parte dalle start up innovative, come le premiate di oggi Diamante, Humanitas e Capsula (selezionate tra 300 di 40 Paesi nel mondo) ma che poi si concretizza attraverso il lavoro del Parlamento, è quanto ha sottolineato la deputata Annarita Patriarca.