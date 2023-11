Farmaceutica, Gemmato: "Da governo azioni per ridisegnare governance del settore"

"Dal Governo c'è molta attenzione per ridisegnare la governance del settore farmaceutico. Diverse, infatti, sono le iniziative messe in campo: si è partiti dai decreti attuativi di recepimento del Regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche all’istituzione del Tavolo Ministero Salute - Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla farmaceutica e il biomedicale con l’obiettivo rendere l’Italia sempre più attrattiva e competitiva in tema di ricerca produzione di medicinali”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato intervenendo alla terza edizione dell’Health&BioTech Summit, evento dedicato ai temi della salute e del biotech che si è svolto a Roma.