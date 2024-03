Farmaceutica, Gemmato: ‘Settore da 50 mld, noi primi in Europa con Germania’

"Lilly è una realtà che crede nell’Italia e di conseguenza investe in Italia. Noi abbiamo bisogno di investitori e companies esteri che vengono in Italia e investono. Abbiamo un livelli di professionisti che si occupano di farmaceutica con una preparazione profonda, essendo ben formati dalle nostre università pubbliche e che sostengono l’industria su una parte che contribuisce ad attrarre queste companies in Italia. Il tema è farle rimanere in Italia: aumentare il grado di investimenti ha l’effetto positivo di evitare che i nostri ricercatori vadano all’estero e tendono a irrobustire il nostro PIL. Il comparto farmaceutico vale 50 miliardi circa, siam primi in Europa e ce la giochiamo con la Germania. È un’eccellenza che va difesa oltre che implementata. È stato istituito un tavolo tra Mimit e Ministero della Salute per aumentare il dialogo tra istituzioni di Governo e industria pubblica per sottolineare le opportunità che ci sono in Italia. Prima fra tutte le misure sono le zes, zone economiche speciali, che oggi con la zes unica del meridione creano fiscalità di vantaggio e sburocratizzazione che crea maggiore attrattivi per le industrie.” Ha dichiarato il Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato in occasione dell’evento “Europa in Salute”.