Ritirato antipertensivo in Usa

L'azienda farmaceutica indiana Torrent Pharmaceuticals ritira dal mercato americano altri lotti di un farmaco per il trattamento dell'ipertensione, a base di losartan, a causa di deviazioni dalle attuali norme di buona fabbricazione, rilevate da un rapporto delle autorità sanitarie statunitensi. In merito alla notizia, l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) fa sapere che i farmaci ritirati negli Usa "non sono presenti sul mercato italiano ed europeo".

Il richiamo, già avviato nei mesi scorsi, viene ampliato per includere altri 36 lotti di pastiglie di Losartan Potassium e 68 lotti di Losartan Potassium/Hydrochlorothiazed. Potrebbero contenere tracce di un'impurità potenzialmente cancerogena, l'acido N-Metilnitrosobutirrico, in un ingrediente farmaceutico attivo prodotto da Hetero Labs Limited. Ad oggi, Torrent Pharmaceuticals Limited non ha comunque ricevuto alcuna segnalazione di eventi avversi relativi a questo richiamo, comunica la Fda.