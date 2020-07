Aifa, carenze farmaci in aumento esponenziale in tutta Ue

"Il problema delle carenze di farmaci sta aumentando in tutti i Paesi europei, da nord a sud, da est a ovest, in maniera esponenziale e non abbiamo la percezione giusta di tutte le ragioni che provocano il fenomeno". A parlarne è il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Luca Li Bassi, intervenendo all'assemblea pubblica di Farmindustria in corso a Roma.

"In qualche caso si tratta di interesse commerciale legato alla differenza di prezzo, ma non è l'unico driver di questo problema - ha precisato - e stiamo cercando anche a livello europeo di mettere in campo un'azione di analisi di quelle che sono le motivazioni. Non vorrei ridurre problema delle carenze semplicemente al minor prezzo che i farmaci avrebbero in Italia".