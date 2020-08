Virus, Oms: "Non ci sono terapie efficaci note"

(Afp)

L'Organizzazione mondiale della sanità sembrerebbe scettica alle notizie diffuse dai media cinesi su una svolta nei tentativi di trovare una cura per il nuovo coronavirus. "Non ci sono terapie efficaci conosciute contro questo 2019-nCoV", ha detto un portavoce dell'organizzazione internazionale al 'Financial Times'. Aggiungendo che l'organizzazione raccomanda che tutti i potenziali farmaci vengano sottoposti a uno studio randomizzato controllato.

Virus, "a coppia cinese cocktail di antivirali"

I mercati azionari - dopo i cali dei giorni scorsi - sono in ripresa oggi, con gli operatori che attribuiscono in parte il fenomeno alla speranza di un nuovo trattamento rivoluzionario.