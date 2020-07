Coronavirus, Oms: "3 vaccini hanno iniziato trial clinici"

Afp

La ricerca contro Covid-19 corre veloce. "Per tre vaccini sono già iniziati gli studi clinici, oltre 70 altri sono in fase di sviluppo e stiamo lavorando con i nostri partner per accelerare lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di vaccini". Lo ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, nel corso della conferenza stampa da Ginevra su Covid-19.

"Stiamo continuando a lavorare con partner in tutto il mondo per accelerare la ricerca e lo sviluppo di farmaci e vaccini contro Covid-19. Oltre 90 paesi hanno aderito o hanno espresso interesse a partecipare al nostro studio Solidarity, e oltre 900 pazienti sono stati arruolati per valutare la sicurezza e l'efficacia di 4 farmaci e combinazioni di farmaci", ha aggiunto il dg. "Oltre a Solidarity, sono lieto di annunciare che l'Oms ha convocato gruppi di specialisti per esaminare l'impatto dei corticosteroidi e di altri farmaci antinfiammatori sugli esiti del trattamento per Covid-19". "Stiamo inoltre esaminando l'uso dell'ossigeno e le strategie di ventilazione per i pazienti. Qualsiasi intervento che riduca la necessità di ventilazione e migliori i risultati nei pazienti in condizioni critiche è importante, specialmente in contesti con poche risorse".