Covid, Cina accelera su vaccino: "Pronti a fine anno"

Afp

La Cina accelera per tagliare il traguardo di un vaccino contro Covid-19. China National Biotec Group (Cnbg), società sussidiaria del gruppo farmaceutico del gigante asiatico Sinopharm, prevede di portare a termine la sperimentazione clinica e quindi di prepararsi al lancio sul mercato "già alla fine di quest'anno o all'inizio del prossimo". Cnbg ha due candidati vaccini inattivati anti Sars-CoV2 giunti alla fase II di test sull'uomo. Durante i trial clinici sono stati somministrati a oltre duemila persone, producendo risultati positivi in termini di "efficacia e sicurezza", con "effetti avversi di gran lunga inferiori ad altri prodotti simili"

Per potenziare la capacità produttiva, la compagnia ha costruito un grande sito a Pechino, in grado di soddisfare "i più alti requisiti di biosicurezza" e di fabbricare a regime da 100 a 120 milioni di dosi all'anno. Un altro impianto di produzione dovrebbe essere completato entro fine giugno o inizio luglio a Wuhan. Insieme, le due unità dovrebbero riuscire a garantire 200 milioni di dosi di vaccino ogni anno.