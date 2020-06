Coronavirus, Andreoni: "Solo Remdesivir ci può aiutare"

"Lo scenario Covid-19 non è cambiato, abbiamo definito meglio la terapia antivirale ma l'unico farmaco che ci può aiutare è il Remdesivir. Ancora oggi una strategia valida e certa, con garanzie di fronte ad ogni caso, non l'abbiamo. Le ricerca deve fare ancora molto". Lo ha evidenziato Massimo Andreoni, direttore scientifico Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali), durante una videoconferenza stampa promossa in vista del live webinar 'Covid-19 updates' in programma il 23 giugno, un convegno scientifico e "momento di riflessione" sul nuovo coronavirus promosso dalla Simit.