Covid, Pregliasco: "Risultati interessanti, ma vaccino disponibile nel 2021"

Fotogramma

"Sono interessanti i risultati pubblicati su 'Lancet' sui candidati vaccini anti-Covid. Ma sono da valutare su ulteriori trial e numeri più vasti per quanto riguarda sicurezza ed efficacia. Insomma, è bene ribadire che la ricerca va avanti, ma per l'ultilizzo del vaccino anti-Covid dovremo attendere il prossimo anno, al di là di un impiego compassionevole su gruppi a rischio del prodotto sviluppato da Oxford University". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute il virologo dell'Università di Milano Fabrizio Pregliasco, dopo la pubblicazione degli studi su alcuni candidati vaccini in corso di sperimentazione.