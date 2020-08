Coronavirus, test sull'uomo per 34 candidati vaccini: siero Reithera a Roma e Verona

L’attività di ricerca sui vaccini sta viaggiando ad una velocità mai sperimentata in passato. Al momento, secondo i rilevamenti effettuati dall’Oms e dalla London School of Hygiene and Tropical Medicine, i candidati vaccini sono in totale 226. Lo ricorda l'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani, secondo il quale risultano attualmente in fase clinica 34 candidati vaccini.

Lo Spallanzani collabora con le società italiane ReiThera e Takis, che stanno lavorando su due diverse piattaforme alla realizzazione di altrettanti vaccini.

"I primi test sull’uomo del vaccino italiano prodotto da ReiThera, sostenuto dal ministero della Ricerca con il Cnr e dalla Regione Lazio, sono iniziati nel mese di agosto presso lo Spallanzani e il Centro Ricerche Cliniche di Verona", ricorda l'Istituto.