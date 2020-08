Covid, virologi Usa identificano nuovo potenziale trattamento

Fotogramma

Passi avanti nella ricerca di terapie contro Covid-19. Un team di virologi del College of Veterinary Medicine presso la Kansas State University ha pubblicato uno studio su un possibile approccio terapeutico. Lo studio, pubblicato su 'Science Translational Medicine', rivela come gli inibitori della proteasi si sono rivelati efficaci contro i coronavirus umani Sars-Cov-2 e Mers-Cov.

"Lo sviluppo di farmaci e vaccini sono i principali obiettivi della ricerca contro Covid-19", ha affermato K.C. Chang, che firma la ricerca insieme a Yunjeong Kim. "Questo studio descrive gli inibitori della proteasi che colpiscono un bersaglio terapeutico specifico del coronavirus". Lo studio dimostra che una serie di inibitori ha bloccato la replicazione dei coronavirus umani Mers-Cov e Sars-Cov-2 nelle cellule in coltura e in un modello murino per la Mers. Risultati che suggeriscono che questa serie di composti dovrebbe essere ulteriormente studiata come potenziale arma contro il virus che causa Covid-19.