Covid, vaccino italiano ad altri due volontari

Oggi è stato inoculato ad altri due volontari il vaccino italiano in sperimentazione sull'uomo all'Inmi Spallanzani di Roma. Lunedì è partita la fase I dei test con la prima volontaria dei 90 selezionati per partecipare alla sperimentazione. Continua quindi il lavoro dei medici e ricercatori dell'Istituto per arrivare entro la primavera del prossimo anno alla verifica della sicurezza ed efficacia del vaccino nato dalla collaborazione dell'azienda biotech ReiThera, della Regione Lazio, dei ministeri della Salute e Ricerca e del Cnr.