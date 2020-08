"Iter accelerato per ok vaccino Covid", bufera in Usa su commissario Fda

(Fotogramma)

Via libera al vaccino anti Covid-19 anche prima della conclusione della fase III, l'ultimo step della sperimentazione clinica rigorosa alla quale devono essere sottoposti i nuovi prodotti farmaceutici. Sarebbe disposta a valutare questo iter accelerato la Food and Drug Administration (Fda) americana, secondo quando dichiarato dal commissario dell'ente regolatorio, Stephen Hahn, in un'intervista al quotidiano inglese 'Financial Times'. Parole rimbalzate anche su 'The Guardian', che hanno sollevato diverse polemiche nella comunità medico-scientifica.

Nonostante Hahn abbia assicurato che "questa non sarà una decisione politica" bensì "una decisione scientifica, medica, basata sui dati", il timore espresso da più parti è che sull'annuncio possa avere pesato una pressione da parte del presidente Usa Donald Trump, in vista delle prossime elezioni statunitensi.