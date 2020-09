Covid, il genetista Novelli: "Corretto stop trial vaccino"

Fotogramma

AstraZeneca "ha fatto bene a procedere in questo modo. La fase 3 di sperimentazione di un vaccino è la più importante ed esiste proprio per verificare che un farmaco o un vaccino siano sicuri ed efficaci prima di della somministrazione". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute il genetista dell'Università di Roma Tor Vergata, Giuseppe Novelli, commentando lo stop, annunciato dall'azienda farmaceutica, del trial in corso sul candidato vaccino, sviluppato in collaborazione con Università di Oxford e Irbm di Pomezia.

"Proprio grazie a questa analisi sull'episodio segnalato si può capire se c'è un problema, e poi ricominciare. Esiste un comitato scientifico ad hoc per effettuare tutti i controlli e capire se la problematica è collegata al vaccino e a cosa è dovuta", conclude Novelli.