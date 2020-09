Arriva in Italia immunoterapico per cancro al polmone e al seno

(Fotogramma)

Disco verde dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per due nuove indicazioni terapeutiche dell'immunoterapico atezolizumab in combinazione con carboplatino ed etoposide per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso, e di atezolizumab in associazione al chemioterapico nab-paclitaxel per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario triplo-negativo localmente avanzato non resecabile o metastatico, positivo al biomarcatore Pd-l1, non precedentemente trattati con chemioterapia per la malattia metastatica. Lo comunica Roche in una nota.

"Per la prima volta con atezolizumab in associazione a chemioterapia possiamo proporre al paziente un’immunoterapia che ha dimostrato di essere efficace in termini di aumento della sopravvivenza anche nel microcitoma. Dopo anni in cui l’unica opzione era rappresentata dalla chemioterapia, oggi questa combinazione è il nuovo standard di cura nella malattia estesa. Si tratta di un passo avanti molto significativo”, ha Cesare Gridelli, direttore del Dipartimento di Onco-ematologia dell’azienda ospedaliera Moscati di Avellino. "Per fare la differenza in termini di sopravvivenza, resta fondamentale, alla luce delle caratteristiche di aggressività e rapida evoluzione peculiari di questa grave forma di tumore polmonare, indirizzare tempestivamente il paziente alla diagnosi e somministrare il trattamento con immunoterapia associata a chemioterapia fin dal primo ciclo di cura".

"Con atezolizumab negli studi clinici si è ottenuta una riduzione del 30% del rischio di morte. La sinergia tra immunoterapia e chemioterapia ha dimostrato di avere un effetto di controllo sulla malattia che aumenta la sopravvivenza", ha concluso Gridelli.