Pregliasco: "Stop test vaccino normale, dimostra trasparenza"

(Afp)

Una sospensione temporanea dei test sul vaccino anti coronavirus Sars-CoV-2 per valutare eventi avversi non spiegabili in un volontario, come quella che è stata decisa dalla Johnson & Johnson "è normale. Tutti i trial clinici sono fatti per poter valutare eventi avversi e solo tramite la sperimentazione e il coinvolgimento quanto più possibile ampio di persone disponibili a partecipare a questo tipo di test si può valutare un candidato vaccino. Tutto questo dimostra grande trasparenza e responsabilità, rispetto a un prodotto scudo che deve essere sicuro, visto che dovrà essere usato su scala 'galattica'". Il virologo dell'università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco, commenta così all'Adnkronos Salute lo stop comunicato oggi dall'azienda farmaceutica Usa per osservare e valutare la malattia di un volontario arruolato per la sperimentazione sul candidato vaccino anti Covid.

"Ora si tratta di aspettare e vedere come vanno le cose. Ma intanto, bisogna ringraziare i volontari - aggiunge Pregliasco - persone che, in un'ottica di compromesso fra quello che è il meglio per sé e il bene di tutti, danno la loro disponibilità a partecipare a questi studi".