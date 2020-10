Covid, Eli Lilly sospende test trattamento con anticorpi

(Afp)

La compagnia Eli Lilly ha sospeso i test clinici sponsorizzati dal governo americano per un trattamento con anticorpi monoclonali per i malati di covid-19, per "potenziali preoccupazioni di sicurezza". Lo riferisce il New York Times, citando email inviate dal governo ai ricercatori che seguono il programma.

Il test del trattamento voleva verificare i benefici del trattamento su centinaia di persone ricoverate con il Covid-19, paragonato con un placebo. Tutti hanno anche ricevuto il remdesivir, un altro farmaco sperimentale. Non è chiaro quanti volontari nel test abbiano sviluppato complicazioni, né quali siano. Molly McCully, portavoce di Eli Lilly, ha confermato la pausa nei test: "La sicurezza è della massima importanza per Lilly", ha sottolineato.

Il trattamento testato da Eli Lilly, scrive il New York Times, è simile a quello della società Regeneron, che è stato usato con il presidente americano Donald Trump.